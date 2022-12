Diretta Argentina-Croazia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Argentina e Croazia si sfidano in semifinale al Mondiale in Qatar: Messi contro Modric per una posto nella finalissima. Ai quarti, la nazionale di Scaloni ha battuto ai rigori l'Olanda mentre la selezione di Dalic, sempre ai rigori, ha buttato fuori il Brasile. "Ci aspetta una partita difficilissima. Sono un grande gruppo, ci renderanno le cose difficili. Li abbiamo studiati bene, abbiamo lavorato sugli aspetti in cui possiamo far loro male e su dove loro hanno qualche carenza" ha detto Scaloni in conferenza stampa alla vigilia. "Cercheremo di ripetere la gara fatta contro il Brasile. Essere in semifinale è motivo d'orgoglio, è bello che il mondo abbia ammirato il nostro risultato. Dopo aver eliminato il Brasile vorremmo solamente goderci il momento, ma è già tempo di pensare alla sfida contro l'Argentina" ha dichiarato invece il ct croato Dalic.