Mondiali 2022, la scelta della Rai per la telecronaca di Argentina-Croazia

Il Mondiale in Qatar è arrivato nella fase più calda: si giocano le semifinali Argentina-Croazia e Francia-Marocco per i due posti nella finalissima. La Rai, che offre in esclusiva le partite di Qatar2022, ha scelto i telecronisti e i commentatori che racconteranno le due semifinali, decidendo di affidare l'Argentina ancora una volta alla coppia formata da Stefano Bizzotto e Lele Adani, criticato sui social per la sua particolare 'simpatia' per la nazionale sudamericana. Bizzotto e Adani quindi commenteranno Argentina-Croazia mentre Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro saranno i protagonisti della telecronaca dell'altra semifinale, in programma domani, tra Francia e Marocco. Le due coppie si divideranno poi la finalissima e la finale del terzo e quarto posto. Mondiale finito, invece, per Andrea Stramaccioni e Dario Di Gennaro.