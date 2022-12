Infantino sbarca su Instagram: "Vi porto nel mondo Fifa"

Con un video-post Gianni Infantino ha fatto il suo sbarco sul famoso social Instagram. Il presidente della Fifa ha così inaugurato un proprio account ufficiale nel quale vorrà sicuramente intraprendere un nuovo modo di comunicare con tutti gli appassionati che vorranno seguirlo. Queste le sue prime parole dal profilo: "Ciao Instagram! Sono felice di essere il primo presidente della Fifa a unirsi ai milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo, usando questa piattaforma. Oltre a portarvi dietro le quinte al @fifaworldcup, non vedo l'ora di condividere con voi cosa comporta il mio ruolo di presidente Fifa e come si svolge l'attività nella @fifa, che ha lo scopo di servire, far crescere e proteggere il gioco del calcio nel mondo".