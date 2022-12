Marocco, l'emozione dello steward di spalle ai rigori VIDEO

AL RAYYAN (Qatar) - Il Marocco sta per conquistare una storica qualificazione ai quarti di Coppa del Mondo ai calci di rigore contro la Spagna e, tanto in campo quanto sugli spalti dell'Education City Stadium di Al Rayyan, tutti sono pronti per far esplodere la festa. Tutti, tranne uno: uno steward dello stadio, che dà le spalle al terreno di gioco per svolgere fino all'ultimo il proprio ruolo poi, appreso che Hakimi ha segnato il penalty decisivo, si lascia andare all'emozione e alla commozione, coprendosi il volto con le mani.