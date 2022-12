Il fair play di Mbappé, l'arroganza di Henderson: Francia-Inghilterra, il retroscena

DOHA (Qatar) - Grazie alla vittoria sull'Inghilttera frimata Tchouameni-Giroud, la Francia si prepara alla semifinale contro l'inisidioso Marocco. Per Deschamps c'è l'occasione di bissare una finale mondiale e provare a vincere nuovamente la Coppa del Mondo come 4 anni fa in Russia. Ma prima di guardare al futuro c'è da fare un passo indietro, riavvolgere il nastro e tornare alla sfida dei quarti contro i Tre Leoni. Sui social è infatti spuntato un video che mostra Mbappé fare il suo arrivo nel tunnel degli spogliatoi, prima dell'inizio dell'incontro, con l'intenzione di fare un bel gesto di fair-play nei confronti dell'avversario inglese, Henderson.