Mondiali, Orsato e l’ex Juve espulso in Argentina-Croazia

Durante la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Croazia una vecchia conoscenza della Juventus è stata cacciata dal terreno di gioco. Mentre Paredes era in campo e Di Maria in panchina per l'Albiceleste, Mario Mandzukic, che ora fa parte dello staff tecnico della Croazia, è stato espulso dall'arbitro italiano Orsato. L'episodio è arrivato nel primo tempo in seguito alle proteste dell'ex centravanti per aver protestato dopo il rigore assegnato alla squadra di Scaloni, che Messi non ha sprecato realizzando il gol dell'1-0.