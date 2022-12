Argentina-Croazia 3-0: Messi in finale con gol, Alvarez fa doppietta

Argentina-Croazia 3-0, la partita

Le due squadre nei primi 15’ della gara si studiano e cercano di mantenere il possesso del pallone per cercare spazi pericolosi. Nei minuti successivi la trama del match non cambia: poco coraggio da parte delle formazioni e primo tiro in porta, non pericoloso, al 24’ da parte di Enzo Fernandez su cui arriva Livakovic. L’episodio che può sbloccare la partita arriva al 32’: Julian Alvarez viene steso in area dal portiere croato e Orsato concede il calcio di rigore. Lionel Messi dal dischetto non sbaglia: sinistro potente sotto la traversa ed è 1-0 per l’Argentina. L’Albiceleste non sembra volersi fermare e al 39’ Alvarez segna al termine di un coast to coast infermabile. Il primo tempo si chiude dunque sul punteggio di 2-0 per la squadra di Scaloni.