Adani e l’Argentina, a chi la telecronaca Rai della finale Mondiale?

Da una parte l’ Argentina di Leo Messi, in quello che sarà l’ultimo tango nella Seleccion, dall’altra una tra Francia e Marocco , ovvero Mbappé o Hakimi. Domenica (calcio d’inizio alle ore 16) andrà in scena la finalissima del Mondiale al Lusail Stadium e con lei anche l’ultima telecronaca della Rai . Ancora nulla di ufficiale, ma a ‘contendersi’ il commento (alla luce del saluto anticipato di Andrea Stramaccioni ) saranno le coppie Stefano Bizzotto-Lele Adani e Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro .

Quest’ultima coppia - in cuffia anche per Francia-Marocco - è quella scelta dai vertici della Rai per commentare le partite della Nazionale italiana anche se sfortunatamente lo scorso anno, a causa del Covid , dovette saltare la finalissima di Wembley venendo rimpiazzata dal duo Stefano Bizzotto-Katia Serra. Toccherà a loro la telecronaca per la grande partita di domenica o si andrà verso la soluzione Adani, seguendo il filone delle ultime partite?

Adani e l’enfasi sull’Argentina

Di certo, lo stesso Adani, continua a far parlare di sé. La troppa enfasi mostrata nei confronti di Messi e dell’Argentina ha fatto storcere il naso a migliaia di appassionati. Nel corso della semifinale contro la Croazia alcune uscite non sono passate inascoltate, tant’è che l’opinionista ha risposto in diretta in modo piuttosto piccato: “E noi dobbiamo stare a contenerci per chi?".