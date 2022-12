Messi, l'attesa della finale e quell'annuncio sul futuro. L'Argentina si commuove

Lo ha confessato senza problemi ai connazionali di Olé nel post-semifinale Mondiale, in coda a quella che indiscutibilmente è stata la sua prestazione più completa e totalizzante in Qatar (11 gol Mondiali complessivi, meglio di Gabriel Batistuta, di cui 5 e con tre assist in Qatar). Ed è evidente quanto l’annuncio abbia fatto scendere i lacrimoni ai suoi fan, già predisposti in questo senso, disseminati in tutto il mondo. Parla Leo Messi: «Sicuramente domenica sarà la mia ultima partita in un Mondiale. Davanti a me non ho ancora molti anni e al prossimo Mondiale ne mancano tanti. Non penso di farcela, non credo ci sarà un’altra opportunità. Però finire così è il massimo». La chiusa riempie di orgoglio sia il campione di Rosario sia chi ha avuto la fortuna di godersi le sue magie per vent’anni buoni, 16 dei quali (a cominciare dal nostro Mondiale, quello di Germania 2006) in una rassegna iridata. Ma per l'appuntamento del 2026 in Canada e negli Stati Uniti, forse, aspettare non conviene.