Francia-Marocco, c'è l'Italia con Thuram e Cheddira: ecco perché

Francia e Marocco si avvicinano alla sfida decisiva per capire chi affronterà l'Argentina di Messi nella finale del Mondiale in Qatar. Il torneo iridato si avvicina dunque al termine, con l'atto conclusivo in programma domenica 18 dicembre allo Stadio Iconico di Lusail. Nella seconda semifinale, ad ogni modo, sarà presente anche un po' d'Italia. Marcus Thuram (figlio dell'ex Juventus Lilian), attaccante della Francia, è infatti nato a Parma nel 1997 mentre Walid Cheddira è nato a Loreto nel 1998. Il marocchino è inoltre in forza al Bari, attualmente 3° in Serie B.