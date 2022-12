"Francia-Marocco, ecco chi gioca al posto di Rabiot e Upamecano"

Brutte notizie per Didier Deschamps in vista della sfida contro il Marocco valevole per l'accesso alla prestigiosa finale dei Mondiali in Qatar contro l'Argentina. Secondo L'Equipe, infatti, il tecnico francese dovrà fare a meno del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot e del difensore del Bayern Monaco Upamecano. I due giocatori non si sarebbero ancora del tutto ripresi dallo stato influenzale di cui sono state vittime martedì 13 dicembre. Il ct non potrà dunque schierare la stessa formazione che ha eliminato l'Inghilterra ai quarti, e per sostituire i due indisponibili avrebbe scelto di affidarsi a Konaté e Fofana.