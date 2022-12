I conti in tasca al Mondiale: affari d'oro per la Fifa, 4,4 miliardi (e nel 2026 farà da sé)

Forbes è la sempre bene informata rivista americana di economia e finanza, universalmente nota anche per le classifiche dei più ricchi del globo. Il suo sito, forbes.com, si autodefinisce l'home page dei leader del business mondiale. Onorandola ragione sociale, ha fatto i conti in tasca a Qatar 2022 e, alla vigilia della sua conclusione,dando i numeri si capisce perché questo sia stato il torneo iridato più costoso della storia(208 miliardi di euro, 15 volte più di Russia 2018) e il più vantaggioso per la Fifa che organizzerà in proprio l'edizione 2026, in Canada, Messico e Usa.Date un'occhiata al rapporto di Forbes e non stenterete a capirne la ragione.