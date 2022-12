Francia-Marocco: Theo Hernandez su Boufal in area, bufera social su arbitro e Var

DOHA (Qatar) - Non sono mancate le polemiche nel 1° tempo della semifinale dei Mondiali 2022 tra Francia e Marocco quando i Leoni dell'Atlante hanno invocato il calcio di rigore. Al 27' contatto in area tra Theo Hernandez e Boufal con il terzino del Milan che sullo slancio è andato ad colpire il marocchino. Proteste vibranti dei giocatori ma l'arbitro messicano Ramos è stato irremovibile e dal Var non richiamano niente anzi, l'arbitro ha pure estratto il cartellino giallo nei confronti del giocatore del Marocco.