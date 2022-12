Argentina-Francia finale mondiale: Marocco battuto 2-0, Deschamps come Pozzo?

La Francia raggiunge l'Argentina nella finalissima di Qatar2022 e ha l'occasione di vincere il Mondiale per la seconda volta di fila dopo il trionfo del 2018. Finisce in semifinale, invece, la bellissima favola del Marocco. La nazionale di Deschamps vince 2-0 grazie alla rete del milanista Theo Hernandez a inizio primo tempo e al gol di Kolo Muani (prima marcatura in nazionale maggiore) nella ripresa. Il Marocco però ha dato tanto filo da torcere ai francesi, con diverse occasioni da rete, ed esce a testa altissima dopo un fantastico Mondiale. Ora si giocherà il terzo posto nella finalina di sabato contro la Croazia. La Francia, invece, affronterà l'Argentina di Messi nella finalissima di domenica allo stadio Lusail per il titolo mondiale. Deschamps ha quindi la chance di vincere due mondiali di fila ed entrare nella storia, proprio come Vittorio Pozzo con l'Italia e i trionfi del 1934 e del 1938.

Francia-Marocco: curiosità e statistiche Francia-Marocco, sblocca Theo Hernandez Non passano neanche 5 minuti di gioco dal fischio d'inizio e la Francia passa subito in vantaggio, sbloccando il risultato con la rete di Theo Hernandez, bravo a mettere in rete in acrobazia sul secondo palo dopo una prima respinta della difesa marocchina su tentativo di Mbappé. La selezione francese ha poi due opportunità con Giroud per il raddoppio ma l'attaccante del Milan prima colpisce il palo a botta sicura e poi non trova la porta da posizione favorevole. Prima dell'intervallo, in un primo tempo comunque a ritmi decisamente elevati, la reazione marocchina con El Yamiq che prende il palo, su azione di corner, con una fantastica rovesciata.