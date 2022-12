Argentina-Francia, quanto costa vedere la finale della Coppa del Mondo in Qatar

Finale Mondiali, i prezzi dei viglietti

Nel 2018 la finale del Mondiale in Russia tra Croazia e Francia è costata ai fan tra i 500 e i 1200 euro a seconda della posizione scelta se si aveva acquistato il biglietto con anticipo, ecco la situazione per quella di domenica in Qatar: si parte da 516 euro per i posti peggiori, per quelli "medi" invece il prezzo si aggira intorno agli 850 euro, mentre la tribuna centrale può costare fino a 1600 euro. Da ricordare anche la questione logistica quindi i vari voli più alberghi che sicuramente subiranno delle variazioni al rialzo nei prossimi giorni.