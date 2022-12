Modric, così no: voto 4! E quella poltroncina in velluto di Infantino…

Lionel Messi 10

«Quella di domenica sarà la mia ultima partita a un Mondiale». A prescindere da come andrà a finire, il calciatore che più di ogni altro ci ha fatto divertire negli ultimi vent'anni merita il volto più alto. Un bel dieci anche se non dovesse riportare a Buenos Aires la coppa più bella? Sì. Per dirla con Francesco De Gregori non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un fuoriclasse che, continuando con le citazioni, il mitico Víctor Hugo Morales - quello di Barrilete cósmico - ha ribattezzato «Aladino».