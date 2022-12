Adani in telecronaca per Argentina-Francia? La scelta della Rai per la finale

Argentina e Francia si affronteranno domenica al Lusail Stadium nella finalissima del Mondiale in Qatar. Da una parte Messi e dall'altra Mbappé, per una fantastica sfida che sarà vista in tutto il mondo. In Italia la partita sarà visibile in diretta televisiva sulla Rai, che ha scelto la coppia che farà la telecronaca della finale tra argentini e francesi. La tv di Stato ha dovuto scegliere tra il duo formato da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e la coppia composta da Stefano Bizzotto e Lele Adani, bersagliato sui social per la sua particolare simpatia nei confronti di Messi e compagni.