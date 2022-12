Argentina, Scaloni designer d'interni

L'ultimo commissario tecnico dell'Argentina in sella per due Mondiali di fila è stato il Narigón (il nasone) Carlos Bilardo (1986-1990). Poi, sempre in cerca della pietra filosofale, l'Albiceleste ha proceduto al ritmo isterico di un ct ogni quadriennio, a volte anche meno, non negandosi alcun tentativo, dai professori di calcio stile Bielsa e Pekerman ai sergenti di ferro alla Passarella, passando per le più bieche operazioni mediatiche (Maradona 2010). Rispetto a tutti loro, Lionel Scaloni non aveva background né un grosso credito presso la hinchada: nominato ad interim dopo il naufragio russo di Sampaoli, Scaloni non aveva mai allenato una prima squadra, ma ha sfruttato alla grande l'occasione e a conti fatti risulta il miglior ct argentino della travagliatissima e infinita epoca post-Maradona. Tabellone Mondiale, alla pari con la Selección di Alejandro Sabella che a Brasile 2014 arrivò in finale, però inaridendosi cammin facendo fino quasi a non tirare mai in porta nei 240 minuti di semifinale e finale, aggrappata a Lionel Messi come un naufrago alla zattera - e Messi faticava terribilmente a restare a galla, e alla fine crollò.