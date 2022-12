Nostradamus è vivo! Uno stadio per Giroud e l’epic fail dell’Inghilterra

E insomma, Athos Salome - il profeta che vive a Divinopolis, in Brasile , e aveva predetto il Covid e la morte di Elisabetta II : d’accordo, il secondo evento non era proprio impossibile da ipotizzare... - ci ha azzeccato ancora. Quando è iniziato il Mondiale , questo Nostradamus contemporaneo aveva pronosticato proprio la finale tra Argentina e Francia. La popolarità di Salome, già venerato da migliaia di seguaci, è destinata a crescere pesantemente.

Fischi e pallonate

Erano nettamente in minoranza i tifosi francesi ieri sera (raramente in un Mondiale si erano sentiti tanti fischi rivolti a una squadra, tranne ovviamente quando in campo c’era la nazionale di casa), però pur soffrendo se la sono goduta. Un po’ meno il tapino che durante il riscaldamento si è beccato in faccia una pallonata di Mbappé. Che, va detto, è corso subito a consolarlo.