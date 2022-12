Argentina-Francia, è ufficiale: ecco l'arbitro della finale dei Mondiali

DOHA (QATAR) - Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia in programma domenica alle 16 al Lusail Iconic Stadium. Il 41enne fischietto si Plock è il primo polacco a dirigere una finale della manifestazione iridata. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Riavvolgendo indietro il nastro, a Italia '90 Michal Listkiewicz era stato designato come guardalinee dell'atto conclusivo tra l'Albiceleste e la Germania. A 32 anni di distanza ci sarà il figlio, sempre nelle stesso ruolo.

Mondiali Qatar 2022, Marciniak arbitra Argentina-Francia: numeri straordinari

Tornando a Marciniak, ad aprile è diventato il primo polacco ad arbitrare la semifinale di Champions League. Era la sua ottava partita in questa competizione nella stagione 2021/2022. Nessun polacco ha mai diretto così tanti incontri durante una sola stagione prima d'ora. In totale sono ben 39 e il secondo in classifica è Ryszard Wójcik (16 partite), che si è ritirato nel 2001. Fin qui a Qatar 2022 ha diretto due gare, proprio di Francia e Argentina: la prima contro la Danimarca nel girone e la seconda contro l'Australia negli ottavi di finale.