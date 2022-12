Ufficiale, Fernando Santos non è più il ct del Portogallo: il comunicato

Fernando Santos non è più il ct del Portogallo : per mezzo di una nota pubblicata sul proprio sito la Federcalcio lusitana ha comunicato che il commissario tecnico - reduce dall'eliminazione nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Qatar2022 per mano del Marocco e al centro di numerose critiche per le esclusioni dall'undici iniziale di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Rafael Leao - lascerà la panchina su cui si era seduto per la prima volta otto anni fa.

Fernando Santos esonerato: il comunicato del Portogallo

"La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere il viaggio di grande successo iniziato a settembre 2014. Dopo una delle migliori partecipazioni di sempre della nazionale nelle fasi finali del Mondiale, in Qatar, FPF e Fernando Santos capiscono che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo. Con Fernando Santos alla guida della nazionale, il nostro Paese ha vinto per la prima volta due competizioni internazionali: l'indimenticabile Euro 2016, in Francia, e la Nations League, nel 2019. Oltre ai titoli vinti, Fernando Santos è diventato l'allenatore con più partite e più vittorie. È stato un onore avere un allenatore e una persona come Fernando Santos alla guida della nazionale. La FPF ringrazia Fernando Santos e il suo team tecnico per i servizi forniti in otto anni unici e crede che questo ringraziamento sia fatto anche a nome del popolo portoghese. Il Consiglio FPF inizierà ora il processo di scelta del prossimo commissario tecnico", si legge nella nota della Federcalcio lusitana.