Francia, Rabiot e Upamecano si allenano: Deschamps sorride

A tre giorni dalla finale di Coppa del Mondo, due buone notizie fanno tirare un sospiro di sollievo a Deschamps e alla Francia: Rabiot e Upamecano sono tornati in gruppo, mentre è ancora out Coman, costretto a restare in hotel per precauzione. Il centrocampista della Juventus, costretto a saltare la semifinale con il Marocco, è apparso sorridente al rientro in campo e sembrerebbe star meglio anche se non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale per poter scendere in campo nel big match contro l'Argentina.