“Messi dribbla i cammelli nel deserto”: arriva la risposta di Gvardiol

DOHA (Qatar) - Si prepara per la finalina del Mondiale la Croazia che nella sfida tra le deluse affronterà il Marocco per provare a salire sul podio. Alla vigilia della sfida ai Leoni dell'Atlante è il difensore croato Josko Gvardiol ad intervenire in conferenza stampa per presentare il prossimo match che aspetta i ragazzi di Dalic. Per il talento del Lipsia, uno dei migliori giocatori della competizione, è stata anche l'occasione di tornare sulla semifinale contro l'Argentina con un particolare riferimento a Messi che ha fatto letteralmente impazzire il giovane difensore in occasione del 3-0 dell'albiceleste: "Una bella esperienza, anche se ho già giocato contro di lui nel club. Nel club gioca in modo completamente diverso rispetto a quando gioca in Nazionale. Sono contento, a prescindere dalla sconfitta, ma so contro che tipo di giocatore ho giocato". Queste le parole di Gvardiol che conclude: "E' una grande esperienza e un giorno dirò ai ragazzi che ho difeso contro Messi, il miglior giocatore contro cui abbia mai giocato, per novanta minuti. Spero solo che la prossima volta vinceremo".