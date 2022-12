Del Piero, la moglie Sonia e la pallonata di Totti: "Ah Francè..."

DOHA (Qatar) - In attesa della finalissima del Mondiale tra Argentina e Francia, in Qatar c'è spazio per la Fifa Legends Cup con in campo i grandi campioni del passato. Presente anche l'Italia con i protagonisti del 2006 che sono scesi in campo con il team Europa. Ovviamente non potevano mancare Alessandro Del Piero e Francesco Totti, pronti a dare spettacolo sul terreno di gioco. Il più scatenato è l'ex capitano della Roma che durante il match si è reso protagonista, involontario, di un simpatico siparietto. Totti ha infatti provato una conclusione verso la porta, su assist proprio di Del Piero, sparando però il pallone in tribuna. A riprendere la scena c'è Sonia Amoruso che in una storia Instagram mostra l'accaduto. Il tiro di Totti finisce infatti dritto verso il telefono della moglie dell'ex capitano bianconero che viene colpita dalla sfera. Con il telefono spazzato via si possono sentire le voci dei presenti che dicono: "Hai fatto un video spaziale", e il commento di lady Del Piero è tutto da ridere: "Ah Francè che bomba hai tirato?".