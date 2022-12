Regragui: "Marocco terzo per l'Africa. Croazia? Penso ancora alla Francia e al Var"

DOHA (Qatar) - "Le decisioni arbitrali nella semifinale contro la Francia, che ci hanno penalizzato, non tolgono nulla alla qualificazione dei nostri avversari: quando ci sono errori arbitrali, però, è bene segnalarli. Se fosse stato fischiato il rigore ci saremmo qualificati per la finale? Non si può dire, ma comunque il rigore per noi c'era. Questo va sottolineato, come fanno tutte le Federazioni. Ripeto: non cambia nulla, auguriamo anche buona fortuna alla Francia, ma penso che siamo stati penalizzati dalla mancata concessione di un rigore e almeno da un cartellino giallo a Sofiane Boufal". Il ct del Marocco Walid Regragui, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalina per il 3° posto con la Croazia, torna sulla cocente eliminazione subita - tra le polemiche - per mano della Francia.