Adani e Bizzotto, il Mondiale non finisce qui: altra telecronaca dopo Croazia-Marocco

Hanno perso la finalissima tra Francia e Argentina, ma la coppia di telecronisti Rai formata da Stefano Bizzotto e Lele Adani sarà impegnata in Qatar fino all’ultimo giorno. Oltre al commento di Croazia-Marocco, finale terzo-quarto posto, la Rai ha dato loro anche il compito di intrattenere i telespettatori nel corso della cerimonia di chiusura, in programma domenica 18 alle 14:30. In studio, oltre a Claudio Marchisio, sarà presente Andrea Stramaccioni, tra i principali protagonisti in cuffia di quest’edizione dei Mondiali. L’ex tecnico dell’Inter aveva già commentato l’esordio dell’Argentina (il ko con l’Arabia Saudita) prima di lasciare il posto a Lele Adani e a Stefano Bizzotto.