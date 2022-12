Deschamps: "In Francia qualcuno tifa per Messi e l'Argentina, ma noi vogliamo la coppa"

Sale l'attesa per la finalissima dei Mondiali di Qatar 2022. Domenica alle 16 Argentina e Francia si ritroveranno una di fronte all'altra al Luisail Iconic Stadium. Da una parte l'Albiceleste vuole firmare il tris e tornare alla vittoria dopo i successi del '78 e del 1986, dall'altra i transalpini vogliono bissare il trionfo a Russia 2018 e portare, anche loro, a tre le coppe del mondo nella propria bacheca. "Sono spesso solo, ma quando sono solo, di solito sono bravo - ammette Deschamps nella conferenza stampa della vigilia -. Gli argentini e Messi vogliono il titolo, anche in Francia qualcuno tifa per lui, ma noi non siamo d’accordo, il Mondiale vogliamo vincerlo noi. Abbiamo fatto di tutto per arrivare in finale, abbiamo l’obiettivo di un altro titolo".

Mondiali Qatar 2022, la conferenza stampa di Deschamps alla vigilia di Argentina-Francia Intanto, nelle ore che precedono il grande match, tra i francesi cresce la preoccupazione per i casi di virus del cammello. A tal proposito il Ct Deschamps, nella conferenza stampa della vigilia, assicura che sono state prese le dovute precauzioni. "Sono partito abbastanza presto questa mattina, dormivano tutti, non ho le ultime informazioni, ma stiamo facendo del nostro meglio per gestire, con calma, le diverse situazioni. Non sono simili". Ieri Kingsley Coman, Ibrahima Konaté e Raphael Varane non hanno partecipato all'allenamento, essendo alle prese con il virus. "Non entrerò nei dettagli. Ci assicuriamo di prendere quante più precauzioni possibili - il commento di Deschamps -, per adattarci, per affrontarlo, senza esagerare, in un modo o nell'altro. È ovviamente una situazione sgradevole, se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel miglior modo possibile". A causa dei colpi presi nella semifinale contro il Marocco non si sono allenati anche Théo Hernandez e Aurélien Tchouaméni, ma non sembrano in dubbio per la finale. La Juve passa all’incasso: da Rabiot a… Dybala, i soldi portati dal Mondiale