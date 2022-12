Infantino e il Mondiale: dribbling sulle accuse e una surreale versione dei fatti

Quello che più sorprende di Gianni Infantino è l'assoluta mancanza di autocritica. In Qatar , il presidente della Fifa ha dimostrato di essere un eccellente vincitore, ma un pessimo loser. Quando si tratta di sgranare, uno per uno, i milioni che il Mondiale è riuscito a generare, l'espressione del massimo dirigente del calcio mondiale s'illumina d'immenso. E, del resto, è innegabile che, sotto l'aspetto economico, la prima Coppa del mondo organizzata da un paese del mondo arabo sia stata un vero e proprio successo: «Possiamo confermare, per questo ciclo, 7,5 miliardi di euro di introiti, con un incremento di 1 miliardo rispetto al Mondiale in Russia e per il prossimo quadriennio il budget è di 11 miliardi. Nel 2026, i ricavi lieviteranno grazie all'aumento a 48 squadre. Insomma, si può dire sin d'ora che sarà un boom».

Favorito lo spettacolo del Mondiale

Allo stesso modo, se è vero che celebrare il torneo in autunno sia stato un dramma per i club, è altrettanto vero che i calciatori sono arrivati in Qatar in piena forma e questo ha sicuramente giocato a favore dello spettacolo, come ci ha tenuto a sottolineare con orgoglio Infantino (che ha sfruttato l'occasione per annunciare un Mondiale del club che dal 2025 coinvolgerà «le migliore 32 squadre del mondo»): «È stato il miglior Mondiale della storia. La qualità delle partite è stata molto alta. Una squadra araba è arrivata lontano per la prima volta e tutti i continenti erano presenti nella fase eliminatoria. Abbiamo anche avuto per la prima volta una donna arbitro, Stéphanie Frappart. E anche fuori dal campo, ciò che è stato raggiunto è stato unico. Tutti quelli che sono venuti qui sono tornati a casa con un bel ricordo. Il mondo intero ha scoperto il mondo arabo e ha capito che i pregiudizi che c'erano non avevano ragione di essere: è probabilmente l'eredità più importante di questo Mondiale».