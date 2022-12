Adani in diretta su Argentina-Francia: l'augurio e il messaggio per la telecronaca

DOHA (Qatar) - Lele Adani nel racconto di questi Mondiali in Qatar in Rai è stato sicuramente il protagonista in tv e non solo. In Rai, l'ex calciatore si è preso la scena con le sue telecronache, soprattutto in occasione dei match dell'Argentina. Ora però per Adani, non ci sarà la possibilità di narrare la finalissima con l'albiceleste di Messi in campo a sfidare la Francia di Mbappé. Per l'ex calciatore l'avventura al fianco di Stefano Bizzotto è infatti terminata con la cronaca della finale 3° e 4° tra Croazia e Marocco, ma non è mancata l'occasione per fare gli auguri al duo che racconterà l'ultimo atto dei Mondiali: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.