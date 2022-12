Croazia-Marocco 2-1: Gvardiol e Orsic regalano il terzo posto mondiale a Dalic

La Croazia chiude l'esperienza al Mondiale in Qatar con la medaglia di bronzo. La squadra di Dalic , nella finalina valevole per il terzo posto nel torneo iridato, si impone sulla sorpresa Marocco con il risultato finale di 2-1. A decidere il match lo splendido gol di Orsic arrivato sul finale del primo tempo dopo le reti in apertura di Gvardiol e Dari , arrivate nei primi 10 minuti dell’incontro.

Croazia-Marocco 2-1: la partita

La partita si apre subito con il botto nei primi 10’: al 7’ la Croazia si porta in vantaggio con Gvardiol dopo un assist pazzesco di Perisic e al 9’ risponde subito il Marocco con Dari. Il primo tempo prosegue con la squadra di Dalic che gestisce il possesso del pallone trovando molto spesso spazi interessanti per sfondare, senza però concretizzare le occasioni create. Al 42’ i croati di riportano avanti con un gran gol di Orsic. La prima frazione si chiude dunque sul 2-1 per la Croazia. Nelle prime fasi del secondo tempo il Marocco prova a rialzare la testa ma senza recare di fatto nessun problema alla retroguardia croata. Al 75’ occasione clamorosa sui piedi di En-Nesyri che da due passi si fa ipnotizzare da Livakovic. All'87' Kovacic ha l'opportunità per chiudere il match: palla al lato di un soffio dopo una bella giocata. La partita si chiude dunque sul risultato di 2-1 per la Croazia dopo l'ultima occasione sulla testa di En-Nasyri al 96'.