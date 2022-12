Marchisio incorona Gvardiol: "Il migliore del Mondiale"

"La Croazia ha disputato un grande Mondiale, è arrivata terza senza avere a disposizione una punta importante. Ma questa squadra non è solo Modric e Gvardiol". Al termine della finalina per il terzo e quarto posto, vinta dai ragazzi di Dalic 2-1 contro il Marocco con gol dello stesso difensore del Lipsia e di Orsic, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio - intervenuto negli studi televisivi della Rai - elogia la nazionale balcanica, ancora sul podio in Coppa del Mondo, dopo l'argento conquistato quattro anni fa in Russia.