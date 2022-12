Del Piero e Baggio in Qatar per Argentina-Francia: la foto che fa emozionare i tifosi

DOHA (Qatar) - Una foto ad alto tasso di fantasia, classe e nostalgia: è quella scattata da Valentina Baggio a papà Roberto ed Alessandro Del Piero , a Doha, in Qatar, nelle ore che precedono la finalissima di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia. L'uno l'ha giocata, a Pasadena nel 1994, dopo un'avventura da assoluto protagonista, prima del 'maledetto' ultimo atto, giocato nonostante l'infortunio accusato in semifinale e che l'ha limitato - fin troppo - contro il Brasile, in un match culminato con il famoso rigore calciato alle stelle. L'altro, invece, l'ha vinta segnando uno dei cinque rigori, proprio contro la nazionale transalpina, a Berlino nel 2006.

Baggio e Del Piero, la 'reunion made in Veneto'

Baggio e Del Piero, un'istantanea che emoziona tutti i tifosi della Juventus e della Nazionale azzurra ma, più in generale, ogni persona che ha a cuore questo sport: 290 gol in bianconero Alex, vincendo tutto quello che c'era da vincere, 115 il codino più famoso d'Italia, in sole cinque stagioni, con un Pallone d'Oro ad ingrassarne il curriculum. Sul proprio account Instagram, in calce alla foto, Valentina scrive con orgoglio: "I veneti nel mondo... Che bello sentirvi parlare in dialetto!".