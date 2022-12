Totti e la battuta sul vestito di Del Piero: "Mi sembri.."

Per la finale mondiale tra Argentina e Francia , in Qatar ci sono anche tre campioni del Mondo del 2006: Del Piero, Totti e Materazzi. Lo storico capitano della Juve ha seguito dall'inizio tutte le partite dei Mondiali e ha avuto modo di rincontrare tante leggende del calcio. L'ex capitano della Roma e l'ex difensore dell' Inter sono invece arrivati a Doha da qualche giorno .

Totti, Del Piero e il tranviere

Prima della partita i tre campioni azzurri si sono ritrovati insieme a pranzo e Materazzi via social ha documentato un simpatico siparietto tra Totti e Del Piero. "Francè, ma da che s'è vestito questo?" - ha chiesto Materazzi indicando il vestito di Alex. La risposta di Totti non si è fatta attendere ed è stata tutta da ridere: "Me sembra un tranviere, me sembra oh. Bigliettiiii". Dopo questa battuta Del Piero ha iniziato a ridere, imitando il suono di un treno.