Argentina-Francia, Trezeguet spiazza i Bleus: "Messi si merita il Mondiale"

"Lo ripeto continuamente, per me emotivamente, sapendo che sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Leo Messi merita di essere campione. Lui fa sognare, questo non toglie alla Francia l’ambizione di voler mantenere il titolo". In un'intervista rilasciata a TyC Sport, David Trezeguet, storico ex attaccante della Juventus campione del mondo e d'Europa con la nazionale transalpino, nato a Rouen da genitori argentini e cresciuto in Sudamerica, esordendo tra i professionisti con la maglia del Platense prima del trasferimento al Monaco, si schiera a sorpresa con la Seleccion in vista della finalissima di Lusail.