Di Maria, da Pechino al Qatar: quanti gol nelle finali con l'Argentina

C'è l'Argentina in finale e ancora una volta tocca ad Angel Di Maria recitare il ruolo del protagonista. La rete messa a segno a Lusail contro la Francia al minuto 36 è l'ennesima dimostrazione della capacità di questo straordinario giocatore di risultare decisivo quando c'è qualcosa di molto importante in palio. Un gol che non ha chiuso la partita, ma che ha contribuito al trionfo finale di Messi e compagni Riavvolgiamo il nastro della sua storia con la maglia della nazionale argentina.

ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO: FRANCIA BATTUTA AI RIGORI Da Pechino 2008 a Qatar 2022 In realtà le vittorie di Di Maria con l'Albiceleste iniziano nel 2007, con il trionfo della nazionale Under 20 ai Mondiali in Canada. Il Fideo non scese in campo nella finale contro la Repubblica Ceca del 22 luglio 2007 (vinta 2-1 con reti di Aguero e Zarate), ma un suo gol fu utile a sbloccare la semifinale contro il Cile (3-0 il risultato finale). In quella rassegna andò a segno anche contro Panama ai gironi e contro la Polonia agli ottavi. Un anno dopo ecco però il primo gol - decisivo - in una finale, Argentina-Nigeria (1-0), ai Giochi Olimpici di Pechino 2008: al 58' batte il suo pallonetto di sinistro trafigge il portiere Vanzekin. Un gol che il 23 agosto del 2008 è valso la medaglia d'oro.