Deschamps alla panchina dell'Argentina: "E ora muti!" FOTO

La vittoria dell'Argentina sembrava ormai scontata e invece la Francia ha riaperto la partita in soli due minuti: il protagonista, manco a dirlo, Mbappé. L'attaccante del Psg, dopo aver realizzato il rigore procurato da Kolo Muani, ci ha impiegato soltanto un minuto per firmare la doppietta personale. Palla recuperata da Coman su Messi, la palla finisce sui piedi di Mbappé che calcia al volo in diagonale segnando un grandissimo gol e sigla il 2-2 per la Francia.