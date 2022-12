Argentina campione del mondo! Quanti soldi incassa la nazionale di Scaloni

LUSAIL (Qatar) - Dopo la finalina per il terzo e quarto posto vinta dalla Croazia - che incasserà per il prestigioso piazzamento poco meno di 27 milioni di euro (di cui circa 1,5 messo a disposizione dalla Fifa a tutte le nazionali come forma di 'indennizzo') - a spese del Marocco (a cui ne spettano invece 25), la Coppa del Mondo ha eletto la propria vincitrice: è l'Argentina, che ha sconfitto ai calci di rigore la Francia con doppietta di Messi e gol di Di Maria durante i 120' di gioco. Vediamo nel dettaglio quanto frutta alle Federazioni il successo nella massima kermesse intercontinentale.