Mondiali, classifica capocannonieri: vince Mbappè davanti a Messi

Con la tripletta realizzata in finale l'attaccante francese stacca il capitano dell'Argentina e si aggiudica il premio come miglior marcatore del Mondiale in Qatar

18 . 12 . 2022 19:15 1 min MondialiMbappéMessi

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi