Argentina, Messi mondiale con il bisht: che rappresenta la tunica del Qatar

Continua la festa dell’ Argentina dopo il trionfo nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia . Lionel Messi è risultato decisivo realizzando una doppietta e mettendo a segno il primo penalty della lotteria dei calci di rigore. Il capitano dell’ Albiceleste è riuscito dunque nel suo obiettivo più grande, quello di sollevare la Coppa del Mondo che gli era sfuggita nell’atto conclusivo nel 2014 contro la Germania .

Messi indossa il bisht: cosa rappresenta la tunica del Qatar

Dopo il trionfo, un particolare non è sfuggito agli occhi dei telespettatori e dei tifosi allo stadio: Messi ha sollevato il trofeo indossando una tunica nera. Si tratta del bisht, un abito tipico della tradizione araba che solitamente viene indossato in occasioni speciali come matrimoni e feste. Solitamente viene utilizzato da capi tribù o re e rappresenta un indumento che rimarca lo status di chi lo indossa.