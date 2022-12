Juve, Vlahovic "consola" Mbappé sui social: "Chapeau Kylian"

TORINO - Non è bastata una prestazione super a Mbappé per vincere la Coppa del Mondo, la sua tripletta personale ha permesso alla Francia di arrivare fino ai calci di rigore dove poi ad avere la meglio è stata l'Argentina. Grande delusione per l'attaccante del Psg che è stato immediatamente consolato da tutti i compagni e anche dal Presidente francese Macron. Sui social arrivano però i complimenti per Mbappé, in particolare una storia Instagram da parte di Dusan Vlahovic. Il numero 9 della Juventus ha infatti ricondiviso una foto con il numero 10 transalpino evidentemente provato e deluso in panchina, queste le sue parole: "Kylian Mbappé, chapeau!". Batte le mani il bomber serbo al collega francese che nonostante il secondo posto al Mondiale in Qatar ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento.