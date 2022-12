Mondiali, Martinez come Casillas nel 2010: la parata è miracolosa

Il successo dell'Argentina nella finale del Mondiale in Qatar contro la Francia è passato dalle super prestazioni di Messi e Di Maria ma non solo. Infatti, un merito enorme ce l'ha anche Emiliano Martinez, che ha salvato l'Albiceleste in più occasioni conquistandosi il premio come miglior portiere della competizione. Nella sfida contro la squadra di Deschamps il portiere argentino si è reso protagonista di una super parata che al 123' ha negato a Kolo Muani la gioia del gol che con ogni probabilità avrebbe riscritto il finale del match consegnando la coppa ai francesi.