Francia, Deschamps: "Fa male. Il mio futuro? Decido a inizio 2023"

Deschamps: "Ci vorrà del tempo per digerire"

Francia irriconoscibile nella prima parte di gara, al punto da cambiare Dembelè e Giroud prima della fine del primo tempo. "Se ho fatto quelle sostituzioni così presto era perchè non ero soddisfatto ed ero convinto che si potesse fare di meglio - spiega -. Questo non vuol dire che i giocatori che sono andati via fossero più colpevoli di altri. Non abbiamo avuto tutte le nostre forze per motivi diversi, non mi dilungo in spiegazioni. Abbiamo ribaltato una situazione molto compromessa grazie a qualità e mentalità ma non è bastato". Il ct francese ammette che "la delusione è tanta, ci portiamo dietro tante cose positive ma quando sei stato vicino al Graal e lo manchi, fa male. Ci vorrà del tempo per digerire. Il mio futuro? Anche se fosse andata bene non avrei saputo dare una risposta oggi. Come previsto, vedrò il presidente federale a inizio 2023 ma oggi non voglio parlarne".