Argentina, Messi: "Questa coppa è la cosa più bella". E poi l'annuncio sul futuro in Nazionale

DOHA (Qatar) - "Questa Coppa è la cosa più bella che ci sia, la vogliono tutti", così Lionel Messi parla dopo aver sollevato al cielo il trofeo più ambito. Una vittoria storica per il 10 albiceleste e per tutta la sua Nazionale che si cuce sul petto la terza stella. Protagonista assoluto in Qatar, Messi si gode il trionfo: "E' davvero impressionante che il Mondiale si sia concluso in questo modo. E' la cosa più bella che ci sia, è magnifica, la desideravo tanto. Abbiamo sofferto molto ma ce l'abbiamo fatta. Non vedo l'ora di arrivare in Argentina per vedere la follia. Volevo chiudere la mia carriera con questa vittoria, non posso chiedere di più. Ringrazio Dio per avermi dato tutto. Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo ed è successo quasi alla fine della mia carriera". Cosa succederà ora? Messi risponde così sul suo futuro nella Seleccion: "Ho lottato tutta la mia carriera per raggiungere la Coppa del Mondo . Mi diverto in Nazionale e voglio qualche partita in più da campione del mondo. Ma oggi realizzo il mio sogno di bambino. La Coppa del Mondo è quello che mi mancava. Adesso è qui", ha detto prima di dare un altro bacio al trofeo e dedicarlo al popolo argentino.