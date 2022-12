Adani, l’Argentina e il paragone tra Messi e Maradona

"La mia passione è per il calcio, che regala emozioni e arriva al cuore. Se siamo qui a parlarne è perchè non è solo questione di competenza, analisi, ma è anche emozione. Tecnicamente è stato un Mondiale bellissimo, 30 giorni di adrenalina con partite stupende. Basta solo pensare alla finale, la più bella di sempre con i due giocatori migliori al mondo (Messi e Mbappé, ndr) autori uno di due e l'altro di tre gol". E' questo il commento di Lele Adani , ex calciatore e commentatore Rai, a Radio1, a proposito del Mondiale e del trionfo dell'Argentina di Messi .

Adani e le critiche

Adani, grande tifoso dell'Argentina, è stato spesso criticato sui social per 'telecronaca schierata' e, proprio contro queste critiche, ha spiegato: "Critiche? Non mi hanno ferito, ho ricevuto tanto amore e non mi sarei mai aspettato di vedere petizioni per farmi fare la finale. Anche da chi mi aveva criticato. C'è chi mi ha amato da subito e chi dopo 20 giorni, chi era invidioso ha cambiato totalmente opinione. Non credo di meritate tutto questo amore".