Argentina-Francia è la partita del secolo, Infantino e l’Emiro del Qatar: voto 0!

La partita del secolo 10

Degna erede della semifinale del 1970 tra l'Italia e la Germania Ovest. Una delle più belle finali, di certo la più emozionante. E dire che la Francia aveva fatto di tutto, nei primi 80 minuti, per rovinare la festa. Ci ha pensato Kylian Mbappé a portare nella leggenda una gara che, in caso contrario, sarebbe entrata soltanto nella storia del calcio argentino. E, invece, no. Talmente palpitante da riportarci indietro di 52 anni e, una volta sul 3-3, la preoccupazione dei nostalgici non erano i rigori bensì quella di capire chi sarebbe stato il Gianni Rivera del 2022.