Finale Mondiali 2022, per la Rai boom di ascolti. In Francia record di sempre!

Finale stellare per i Mondiali del Qatar che ieri, per Argentina-Francia, hanno superato ogni record stabilito dall'inizio delle gare raggiungendo il 68,6 di share. Alle 16 su Rai 1 quasi 13 milioni (12 milioni 948 mila) telespettatori si sono incollati alla tv per seguire le fasi appassionanti della partita terminata sul pareggio di 3 a 3 e proseguita con i supplementari e i rigori che hanno, alla fine, decretato la vittoria della compagine di Messi per 7 a 5. In particolare, i tempi supplementari hanno ottenuto 14 milioni 993 mila telespettatori (71,5%), mentre i calci di rigore hanno raggiunto il 74,3% e 16 milioni 101 mila. Una finale tra le più appassionanti e più seguite di sempre.