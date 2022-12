Casper Mbappé, Repice rimpiazza Adani. E quei campioni guardoni…

Una delle finali più pazzesche nella storia del Mondiale, forse la più pazzesca, ha un’immagine simbolo. È il volto di Messi un attimo prima di calciare i rigori, in quegli occhi che si chiudono per cercare la concentrazione massima, in quella tensione che quasi ne trasfigura il viso. C’è la carriera del più grande calciatore dopo l’addio di Maradona, che raggiunge, all’ultimo tentativo, il traguardo più ambito.