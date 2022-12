Messi-Mbappé, gol e provocazioni in Argentina-Francia: cosa è successo

Lionel Messi e Kylian Mbappé sono stati i due protagonisti assoluti della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia . Il numero 10 dell' Albiceleste e il fenomeno francese hanno rispettivamente realizzato una doppietta e una tripletta prima che la sfida venisse decisa ai calci di rigore. Amici e compagni di squadra nel Psg , i due fuoriclasse sono stati protagonisti un episodio che ha fatto il giro del web. Sebbene a fine partita si siano abbracciati, Messi e Mbappé durante la finale non hanno perso l'occasione per stuzzicarsi a vicenda.

Messi-Mbappé: le provocazioni dopo i gol

Dopo il gol dell'1-0 per l'Argentina, tornando a centrocampo Messi ha fatto il gesto del "pugnetto" come esultanza in direzione di Mbappé, che si è prontamente girato per evitare lo sguardo di Leo. La momentanea vendetta del francese è arrivata in occasione del 2-2: Kylian segna e replica quanto fatto dal suo compagno del Psg, osservandolo mentre stringe il pugno sinistro. La reazione del capitano dell'Albiceleste è uguale a quella avuta in precedenza da Mbappé: una rapida occhiata prima di girarsi e fare finta di niente.