Aguero-Camavinga, dopo l'insulto in diretta arriva la spiegazione del Kun

I festeggiamenti dell’ Argentina per il successo Mondiale contro la Francia hanno fatto il giro del mondo. Dopo la vittoria in finale i calciatori e lo staff della squadra si sono lasciati andare una festa senza sosta caratterizzata anche da qualche comportamento che ha fatto discutere. Dopo il volgare gesto di Martinez con il premio come miglior portiere, anche l'ex calciatore Sergio Aguero si è reso protagonista di un episodio social.

Aguero, l'insulto a Camavinga e la spiegazione

Nello spogliatoio dell’Albiceleste dopo il trionfo era presente anche il Kun (che era già andato a visitare la squadra in allenamento qualche giorno prima della finale) che ha documentato la festa dei giocatori in diretta su Instagram, durante la quale si è anche lasciato andare ad un insulto nei confronti del francese Camavinga, chiamandolo “cara de pinga” che in spagnolo si può tradurre come “testa di ca***”. Aguero, in seguito alle critiche ricevute per l'insulto al centrocampista del Real Madrid, ha voluto rispondere: “Non ho niente contro di lui, è solo uno scherzo da festa”.