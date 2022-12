“Mondiali ogni tre anni: l’ultima rivoluzione di Infantino”

Si è da poco conclusa l'avventura dei Mondiali in Qatar con la vittoria dell'Argentina sulla Francia al termine di una finale che resterà per sempre nella storia del calcio. Un grande successo commerciale e sportivo per il torneo con la grande soddisfazione del Presidente Fifa, Gianni Infantino già pronto a guardare al futuro. Secondo quanto riportato da Daily Mail, Infantino vorrebbe continuare a modernizzare la competizione e sarebbe pronto a far disputare la Coppa del Mondo ogni tre anni. Il Presidente ha apprezzato il successo di questo Mondiale nel bel mezzo di un inverno europeo e crede che questo sia stato uno degli aspetti decisivi per dimostrare che questo sport può continuare a crescere ed essere globalizzato.

Mondiali, l'idea di Infantino

Nonostante i timori della vigilia sull'appeal della competizione, il Mondiale in Qatar ha generato entrate record di 7 miliardi di euro circa e un aumento di quasi 960 milioni rispetto all'edizione del 2018 in Russia. L'ambizione a lungo termine di Infantino, secondo Daily Mail, è dunque quella di svolgere la manifestazione ogni tre anni, con la Coppa del mondo per club e le competizioni continentali, come l'Europeo, da organizzare nell'intervallo disponibile di 36 mesi. Al momento nessun cambiamento potrà avvenire fino al 2030, poiché i colloqui tra le federazioni sul calendario internazionale dal 2024 al 2030 stanno per ultimarsi. Infantino ha però chiarito che vorrà servire tre mandati completi come presidente della Fifa, e dunque fino al 2031 quando potrà mettere in piedi la sua nuova idea. Il 52enne dovrà affrontare una battaglia importante per ottenere l'approvazione di questo nuovo ciclo triennale della Coppa del Mondo, nonostante il sostegno al concetto da Africa e Asia. La Uefa e la Conmebol, infatti, si sono unite per respingere una proposta di organizzare i Mondiali ogni due anni che era stata sostenuta da Arsene Wenger e probabilmente si opporranno anche a questa nuova idea della Fifa che al momento si rifiuta di commentare.